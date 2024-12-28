Последний в этом году рабочий день наступил у россиян

07:10, 28 декабря 2024, ПАИ

Последний в этом году рабочий день наступил у россиян сегодня, 28 декабря. Напомним, что сегодня завершается шестидневная рабочая неделя.

После этого у жителей России настанут новогодние праздники, которые продлятся до 8 января включительно.