Последний в этом году рабочий день наступил у россиян
Последний в этом году рабочий день наступил у россиян сегодня, 28 декабря. Напомним, что сегодня завершается шестидневная рабочая неделя.
После этого у жителей России настанут новогодние праздники, которые продлятся до 8 января включительно.
Ранее сообщалось, что более четверти россиян планируют подработать в новогодние праздники.
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