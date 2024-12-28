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Общество

Память святого Трифона Печенгского почитают православные

Память святого Трифона Печенгского, который жил на Кольском полуострове в XVI веке, почитают сегодня, 28 декабря, православные, сообщает calend.ru.

По преданию, святой, в мире известный как Митрофан, родился в семье священника на Новгородской земле. Однажды он услышал божественный голос, призывающий его отправиться на север. Следуя этому зову, он пришел на Кольский полуостров, где поселился у реки Печенги и начал проповедовать Евангелие среди народа саамов.

Со временем Митрофан построил храм в честь Благовещения и основал при нем монастырь, посвященный Святой Троице. Здесь он принял монашеский постриг под именем Трифон, был рукоположен в иеромонахи и стал игуменом обители.

На Руси святого Трифона почитали как покровителя моряков. В опасных ситуациях они обращались к нему с молитвами. В день его памяти те, кто связан с морем, стараются посетить церковь и зажечь свечу в его честь.

В народе замечали, что дни начинают удлиняться, и считали, что солнечные лучи, подобно детям, приходят на землю, чтобы прогнать злых духов. Однако солнечные лучи еще были слабыми и нуждались в поддержке. Для этого рано утром люди выносили горячие угли и высыпали их на снег во дворе – это помогало отпугнуть нечистую силу. «С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати», – говорили они.

Как правило, в день Трифона стоял крепкий мороз. «Так студено, что птицы на лету замерзают», – замечали люди. Погодные условия этого дня служили предсказанием о том, каким будет март.

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