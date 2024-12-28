Ноябрьские температуры обещают жителям Северо-Запада

07:50, 28 декабря 2024, ПАИ

Какой будет погода на территории Северо-Запада до наступления Нового года, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

По словам специалистов, до Нового года Русская равнина останется в области мощной положительной аномалии температуры.

«Согрел северную половину Европейской России атлантический поток, наблюдающийся на периферии циклонов, пробившихся к арктическому побережью региона. И сегодня в средние широты Русской равнины будет прорываться ещё одна порция согретого Гольфстримом воздуха», – подчеркнули в «Фобосе».

Ещё один массив фронтальной облачности накроет крайний север Русской равнины, и он как раз будет связан с вторжением тёплого атмосферного фронта, отметили синоптики.

«На пик потепление выйдет в воскресенье-понедельник. К этому времени практически вся территория Европейской России окажется в зоне оттепелей, исключение составят лишь север Карелии, Кольский полуостров, Поволжье и Предуралье. В средней полосе и на Северо-Западе преобладающая дневная температура ожидается в рамках ноябрьского климата от 0 до +5 градусов», – заключили синоптики.