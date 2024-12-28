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Культура

Интересные книги 2024 года назвала эксперт

Какие интересные новинки были на книжном рынке в 2024 году, рассказала шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева, пишет газета «Известия».

Одной из ярких новинок является книга Алексея Соловьева «Эпоха выгорающих супергероев», выпущенная издательством «Альпина Паблишер». В ней автор пытается анализировать, почему стремление к эффективности может быть вредным. Кроме того, в произведении затрагивается тема о том, почему чрезмерные усилия истощают внутренние ресурсы и могут привести к депрессии, рассказала Екатерина Писарева.

В условиях постоянного давления со стороны общества, которое требует «успешного успеха» и самосовершенствования, людям становится сложно оставаться равнодушными. Однако интерес к мотивационной литературе постепенно угасает, поскольку многие устали от подобных идей, объяснила шеф-редактор.

Также популярным остаётся роман «Йеллоуфейс» американской писательницы китайского происхождения Ребекки Куанг. Его в России выпустило издательство Fanzon. Несмотря на некоторые проблемы с переводом, Писарева уверена, что эта книга стоит прочтения.

Кроме того, редактор выделила произведения «Мессалина. Распутство, клевета и интриги в императорском Риме» Онор Каргилл-Мартин, «О чем я молчала» Азара Нафиси, «Оттолкнуться от паузы» Дарьи Благовой, а также «Завет воды» Абрахама Вергезе как достойные внимания читателей.

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