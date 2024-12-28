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Псковские полицейские поздравили воспитанников областного центра семьи

Полицейские из Пскова поздравили воспитанников службы социальной реабилитации несовершеннолетних областного центра семьи с Новым годом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Псковские полицейские поздравили воспитанников областного центра семьи
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские поздравили воспитанников областного центра семьи
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские полицейские поздравили воспитанников областного центра семьи
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

От имени городского управления с праздником ребят поздравили начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по Пскову Ирина Петухова и старший инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по Пскову Юлия Федорова.

«Детям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Юные пешеходы получили в подарок сладости и светоотражающие элементы в виде звездочек, которые помогут им стать заметнее на проезжей части в темное время суток», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, подопечным центра пожелали успехов в новом году.

«Эстафету поздравлений приняли Дед Мороз и Снегурочка, в роли которых выступили заместитель председателя Общественного совета Сергей Карпухин и ведущий специалист по связям с общественностью направления информации и общественных связей УМВД России по Пскову Елена Иванова. Эти сказочные персонажи познакомили детвору с разными новогодними забавами, водили традиционный хоровод под любимую песенку «В лесу родилась ёлочка», которую с удовольствием все участники дружно спели», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, юные псковичи получили мягкие игрушки и сладкие подарки.

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