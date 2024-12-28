Журналистам вручили благодарственные письма УФСИН России по Псковской области
Собрание личного состава с приглашением гостей прошло в УФСИН России по Псковской области в преддверии Нового года. На нём вручили очередные специальные звания сотрудникам УФСИН, а также благодарственными письмами отметили журналистов региональных СМИ за оперативное и объективное освещение деятельности уголовно-исполнительной системы области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
В поздравительном слове начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов поблагодарил присутствующих за совместную продуктивную работу и нацелил на дальнейшее качественное выполнение служебных обязанностей. Он пожелал всем в новом году здоровья, семейного благополучия и приятных сюрпризов.
Представители СМИ, получившие благодарственные письма, активно сотрудничают с УФСИН, предоставляя читателям и зрителям информацию о работе ведомства. В этот день в торжественной обстановке благодарности вручили выпускающему редактору ПАИ Леониду Шепталину, главному редактору телеканала «Первый Псковский» Владиславе Поляковой и корреспонденту Никите Черкашину, шеф-редактору ГТРК «Псков» Алине Толкачёвой, корреспонденту Михаилу Буйлову и телеоператору Сергею Дьякову, а также заместителю директора ООО «Рекламное агентство «Бумеранг» Марине Кулешовой.
Кроме того, памятным подарком в этот день отметили председателя совета ветеранов регионального пенитенциарного ведомства Владимира Михайлова.
Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами Пскова.
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