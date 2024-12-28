Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Журналистам вручили благодарственные письма УФСИН России по Псковской области

Собрание личного состава с приглашением гостей прошло в УФСИН России по Псковской области в преддверии Нового года. На нём вручили очередные специальные звания сотрудникам УФСИН, а также благодарственными письмами отметили журналистов региональных СМИ за оперативное и объективное освещение деятельности уголовно-исполнительной системы области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Вручение благодарственных писем журналистам и специальных званий сотрудникам УФСИН
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Вручение благодарственных писем журналистам и специальных званий сотрудникам УФСИН
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Вручение благодарственных писем журналистам и специальных званий сотрудникам УФСИН
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Вручение благодарственных писем журналистам и специальных званий сотрудникам УФСИН
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Вручение благодарственных писем журналистам и специальных званий сотрудникам УФСИН
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Вручение благодарственных писем журналистам и специальных званий сотрудникам УФСИН
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В поздравительном слове начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов поблагодарил присутствующих за совместную продуктивную работу и нацелил на дальнейшее качественное выполнение служебных обязанностей. Он пожелал всем в новом году здоровья, семейного благополучия и приятных сюрпризов.

Представители СМИ, получившие благодарственные письма, активно сотрудничают с УФСИН, предоставляя читателям и зрителям информацию о работе ведомства. В этот день в торжественной обстановке благодарности вручили выпускающему редактору ПАИ Леониду Шепталину, главному редактору телеканала «Первый Псковский» Владиславе Поляковой и корреспонденту Никите Черкашину, шеф-редактору ГТРК «Псков» Алине Толкачёвой, корреспонденту Михаилу Буйлову и телеоператору Сергею Дьякову, а также заместителю директора ООО «Рекламное агентство «Бумеранг» Марине Кулешовой.

Кроме того, памятным подарком в этот день отметили председателя совета ветеранов регионального пенитенциарного ведомства Владимира Михайлова.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 декабря 2024

Коллекцию из полутора тысяч ёлочных игрушек собрал Дед Мороз из Идрицы
28 декабря 2024

Псковские полицейские поздравили воспитанников областного центра семьи
28 декабря 2024

Конкурсы для семей с детьми и молодёжи будут проводить в Псковской области ежегодно
28 декабря 2024

Ноябрьские температуры обещают жителям Северо-Запада
27 декабря 2024

Итоги года подвёл общественный совет при комитете по молодёжной политике Псковской области
27 декабря 2024

Доктор филологических наук, профессор ПсковГУ Лариса Костючук отпраздновала юбилей
27 декабря 2024

Названы новые рынки экспорта мясосырья из Псковской области
27 декабря 2024

Юбилейную медаль в честь 50-летия совместной жизни Валентина Понизовская вручила семейной паре из Красногородска

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...