Тела четырёх детей с признаками насильственной смерти обнаружили в Тверской области

10:45, 28 декабря 2024, ПАИ

Тела четырёх детей нашли в одном из домов в СНТ «Межурка» в Тверской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

На место выехали следователи, криминалисты, а также руководство управления. Возбуждено уголовное дело.

Семья, которая жила в доме, в поле зрения полиции не попадала, отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Как отмечает следственное управление Следственного комитета России по Тверской области, по предварительным данным, детей зарезал их отец. Они спали на первом этаже. Мужчина также попытался покончить с собой. Сейчас он находится в реанимации.

Всего в семье было шестеро детей, двое из которых спали отдельно. Отмечается, что тела мёртвых детей обнаружили со следами насильственной смерти.