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Общество

539 соотечественников переехали в Псковскую область из-за рубежа в 2024 году

539 соотечественников переехали в Псковскую область из-за рубежа в 2024 году, сообщили ПАИ в региональном центре содействия переселению «Соотечественник». 65% уже нашли работу на предприятиях региона. 12 человек открыли своё дело.

Фото: центр «Соотечественник»

33 участника программы воспользовались возможностью временного проживания в гостевом доме центра, более 90 человек получили своевременную помощь в поиске жилья и жилищном обустройстве с регистрацией.

Фото: центр «Соотечественник»

Состоялось больше 30 адаптационных мероприятий, в которых приняли участие почти 500 человек. Речь об экскурсиях, участии в памятных мероприятиях, семинарах по истории и основам законодательства.

С момента открытия центра «Соотечественник» помощь получили более тысячи человек.

«Для того чтобы как можно больше наших соотечественников за рубежом узнало о возможностях нашего региона, в этом году мы провели презентации для Туркменистана, Молдовы и Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Латвии и Литвы», – добавили в центре.

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