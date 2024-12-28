539 соотечественников переехали в Псковскую область из-за рубежа в 2024 году

11:18, 28 декабря 2024, ПАИ

539 соотечественников переехали в Псковскую область из-за рубежа в 2024 году, сообщили ПАИ в региональном центре содействия переселению «Соотечественник». 65% уже нашли работу на предприятиях региона. 12 человек открыли своё дело.

33 участника программы воспользовались возможностью временного проживания в гостевом доме центра, более 90 человек получили своевременную помощь в поиске жилья и жилищном обустройстве с регистрацией.

Состоялось больше 30 адаптационных мероприятий, в которых приняли участие почти 500 человек. Речь об экскурсиях, участии в памятных мероприятиях, семинарах по истории и основам законодательства.

С момента открытия центра «Соотечественник» помощь получили более тысячи человек.

«Для того чтобы как можно больше наших соотечественников за рубежом узнало о возможностях нашего региона, в этом году мы провели презентации для Туркменистана, Молдовы и Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Латвии и Литвы», – добавили в центре.