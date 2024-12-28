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Общество

Плюсовую температуру и дождь прогнозируют в Псковской области 29 декабря

Облачная погода ожидается в Псковской области 29 декабря. Ночью местами, днём в большинстве районов будет идти небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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