Рождественские гуляния пройдут в Пскове 7 января

12:30, 28 декабря 2024, ПАИ

7 января в 16:00 в парке Строителей в Пскове развернутся рождественские гуляния «Рождество начинается здесь!». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Колядовщики, ряженые, христославы съедутся со всей Псковской области и устроят большое гуляние по старинным русским традициям. Пришедших на праздних ожидают традиционные народные игры, колядки от фольклорных ансамблей и коллективов Псковской области, выступления артистов, традиционные горячие напитки, угощения, сувениры и большой рождественский хоровод.

Праздник начнётся с большого костюмированного шествия с рождественскими звёздами и колядками. В 16:00 шествие отправится от кинотеатра «Октябрь» далее мимо Троицкого собора по новому пешеходному мосту и до парка Строителей. Каждый желающий может присоединиться к шествию, рождественские звезды и костюмы приветствуются.

Вход свободный.