Два человека пострадали при столкновении трёх автомобилей в Пскове

13:12, 28 декабря 2024, ПАИ

Три автомобиля столкнулись напротив АЗС «Сургутнефтегаз» на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП пострадали два человека. Помощь им оказывают на месте, решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.