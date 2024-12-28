Два человека пострадали при столкновении трёх автомобилей в Пскове
Три автомобиля столкнулись напротив АЗС «Сургутнефтегаз» на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В ДТП пострадали два человека. Помощь им оказывают на месте, решается вопрос об их госпитализации.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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