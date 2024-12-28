Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Пскове
Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
27 декабря около 10:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 26-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты. Общая сумма ущерба составила 1 739 рублей.
По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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