Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

13:21, 28 декабря 2024, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

27 декабря около 10:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 26-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты. Общая сумма ущерба составила 1 739 рублей.

По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.