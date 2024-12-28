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Общество

В 4,2 раза вырос интерес туристов к бронированию на Новый год загородных домов в Псковской области

С 29 декабря по 8 января туристы в Псковской области забронировали в 4,2 раза больше загородных домов, чем в тот же период год назад. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито Путешествий».

Кроме того, забронировано 87 % квартир от фактического прошлогоднего объёма бронирования.

Средняя стоимость суток аренды квартиры в Псковской области в праздничные даты составляет 4 900 рублей, а загородного дома – 11 900 рублей. В основном отдыхающие арендуют недвижимость на две ночи, а заселяться планируют втроём – в квартиры, впятером – в загородные дома.

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