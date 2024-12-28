Укравший у великолучан 37,5 млн рублей злоумышленник отправился под суд

14:20, 28 декабря 2024, ПАИ

В Великих Луках рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

С июля 2015 года по апрель 2018 года злоумышленник и его подельники через менеджеров офиса кредитного потребительского кооператива в Великих Луках получили и присвоили себе деньги вкладчиков. При этом подельники врали людям, что их средства являются инвестициями в высокодоходные сферы различных отраслей и в скором времени принесут большой доход. В общей сложности подсудимый вместе с другими участниками банды похитили у 94 вкладчиков 37 млн 408 тысяч 872 рубля.

Кроме того, с августа 2016 года по июнь 2018 года подсудимый с подельниками через менеджеров в офисах кредитного потребительского кооператива в Сосновом Бору и Киришах Ленинградской области, а также в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа таким же образом присвоили себе 39 млн 336 тысяч 342 рубля.

Судом исследуются доказательства стороны обвинения, разрешен вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Следующее судебное заседание назначено на 20 января 2025 года.