Псковских полицейских поздравили с наступающим Новым годом активисты «Движения первых»

16:22, 28 декабря 2024, ПАИ

Псковских полицейских поздравили с наступающим Новым годом активисты «Движения первых» сегодня, 28 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

















«Проводить такие мероприятия важно для того, чтобы вернуть людям веру в чудо. Каждый из нас находил подарки под новогодней ёлкой, верил в Деда Мороза и Снегурочку. Поэтому очень важно и сейчас продолжать верить в волшебство», – отметила активистка движения Алёна Безбородова.

Каждому из присутствующих сотрудников вручили новогодние подарки и показали сказочное представление.