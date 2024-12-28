Псковских полицейских поздравили с наступающим Новым годом активисты «Движения первых»
Псковских полицейских поздравили с наступающим Новым годом активисты «Движения первых» сегодня, 28 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
«Проводить такие мероприятия важно для того, чтобы вернуть людям веру в чудо. Каждый из нас находил подарки под новогодней ёлкой, верил в Деда Мороза и Снегурочку. Поэтому очень важно и сейчас продолжать верить в волшебство», – отметила активистка движения Алёна Безбородова.
Каждому из присутствующих сотрудников вручили новогодние подарки и показали сказочное представление.
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