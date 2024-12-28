Работу юридической клиники при Университете ФСИН активизируют в Пскове

16:37, 28 декабря 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и заместитель начальника Университета ФСИН России Александр Сысоев провели рабочую встречу сегодня, 28 декабря. Об этом омбудсмен сообщил ПАИ.

Александр Сысоев рассказал о подготовке кадров по 18 профессиям в области юриспруденции и правоохранительной деятельности. Он также отметил, что обучение проводится на бесплатной и платной основе в очной и заочной формах. В учебном заведении для абитуриентов предоставляют 70 бюджетных мест, для курсантов есть государственное общежитие.

Он также поблагодарил псковского омбудсмена за активное участие в научной деятельности университета. Дмитрий Шахов выступал с различными докладами.

Псковский уполномоченный по правам человека подчеркнул в беседе, что профессии, по которым вуз готовит специалистов, сегодня являются востребованными в России, поскольку активно проводится реформа уголовно-исполнительной системы. Также курсанты вуза участвуют в правовом просвещении населения и в военно-патриотической деятельности.

В завершение беседы Дмитрий Шахов и Александр Сысоев договорились в 2025 году активизировать усилия по повышению эффективности работы юридической клиники при Псковском филиале Санкт-Петербургского университета ФСИН России.