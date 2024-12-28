Какая погода ждёт жителей Псковской области 31 декабря

16:20, 28 декабря 2024, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Псковской области 31 декабря, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

До Нового года прогнозируется погода с положительными температурами – от -1 до +4, а также от 0 до +5, отметила метеоролог.

«31 декабря может усилиться ветер. Он будет порывистым. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега с дождём и дождя», – подчеркнула Тала Нещадимова.