Новогоднюю ёлку почти для 300 детей участников СВО организовали в Пскове

16:31, 28 декабря 2024, ПАИ

Новогоднюю ёлку для семей участников СВО организовали в Городском культурном центре Пскова сегодня, 28 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Псковской области Мария Филонова.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ







































Мероприятие организовал комитет при поддержке 234-го гвардейского полка 76-й псковский дивизии ВДВ, а также депутата Псковской городской Думы Анны Дмитриевой. Всего на ёлке собралось около 300 детей самого разного возраста.

«Дети были в восторге, кто-то пришёл вместе с отцами, которые приехали в отпуск. Детское счастье для нас – самое главное. Конечно же, все получили подарки», – отметила Мария Филонова.