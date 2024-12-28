Новогоднюю ёлку почти для 300 детей участников СВО организовали в Пскове
Новогоднюю ёлку для семей участников СВО организовали в Городском культурном центре Пскова сегодня, 28 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Псковской области Мария Филонова.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
Мероприятие организовал комитет при поддержке 234-го гвардейского полка 76-й псковский дивизии ВДВ, а также депутата Псковской городской Думы Анны Дмитриевой. Всего на ёлке собралось около 300 детей самого разного возраста.
«Дети были в восторге, кто-то пришёл вместе с отцами, которые приехали в отпуск. Детское счастье для нас – самое главное. Конечно же, все получили подарки», – отметила Мария Филонова.
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