Итоги апробации дисциплины «Педагогика» совместно с курсом «Основы российской государственности» подвели в ПсковГУ

17:08, 28 декабря 2024, ПАИ

В этом учебном году студенты российских вузов, включая Псковский государственный университет, первыми приступили к освоению нового курса «Педагогика», разработанного по проекту «Духовно-нравственный код России» на базе Вятского государственного университета (Киров). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Проект реализован по поручению президента РФ и при активной поддержке Минобрнауки России с привлечением более 200 учёных и преподавателей из 42 регионов России.

При апробации учебного пособия «Педагогика» особое внимание было уделено не только структуре и содержанию дисциплины, но и передовым методам обучения студентов. Преподаватели университета стремились сделать образовательный процесс увлекательным и интересным для обучающихся, акцентируя внимание на традиционных духовно-нравственных ценностях российского общества.

Проект получил активную поддержку российского профессионального сообщества, которое участвовало в его реализации. Это сотрудничество легло в основу определения основных положений дисциплины «Педагогика» с положениями курса «Основы российской государственности». Разработанный курс был успешно внедрён в учебную программу второго курса по направлению «Социальная работа». Студенты получили знания и навыки, необходимые для эффективной работы в профессиональной среде.