Псковская область присоединится к всероссийской акции для владельцев Пушкинской карты «Веди родителей в музей»

19:44, 28 декабря 2024, ПАИ

На зимних каникулах школьники Псковской области вместе с родителями смогут посетить около 100 мероприятий по Пушкинской карте, сообщили ПАИ организаторы.

В регионе уже поддержали акцию 18 учреждений культуры в 13 муниципальных образованиях, среди них – Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, Дом офицеров, Великолукский драматический театр, Городской дом культуры имени Ленина в Великих Луках, Литературно-художественный музей имени писателя И. А. Василёва Великолукского района, библиотеки и центры культуры и досуга в Гдовском, Невельском, Опочецком, Печорском и Пыталовском муниципальных округах и Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском и Пустошкинском районах.

Всего запланировано около ста мероприятий.

С 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года посетители, которые приобретут билеты по Пушкинской карте, смогут получить скидку 10 % на покупку двух билетов для своих родителей.

Напомним, «Пушкинская карта» – это проект, который был инициирован Министерством культуры и Министерством цифрового развития. Он позволяет бесплатно посещать мероприятия театров, кинотеатров, музеев, филармоний и других учреждений культуры, участвующих в программе лояльности. Участие в проекте доступно школьникам от 14 лет и студентам до 22 лет. В 2024 году номинал Пушкинской карты составляет 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на спектакль «Маленькие трагедии» в Пскове можно попасть по Пушкинской карте.