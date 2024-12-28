XI поэтический конкурс имени поэта и воина Игоря Григорьева пройдёт в Псковской области

21:07, 28 декабря 2024, ПАИ

Объявлен XI Международный конкурс лирико-патриотической поэзии имени поэта и воина Игоря Григорьева «И память ‒ живая, бессонная, жгучая…», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Название конкурсу дала строка из стихотворения Игоря Григорьева «Память», сообщили ПАИ организаторы.

Конкурс организован и проводится Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России, Минским городским отделением Союза писателей Беларуси и Фондом памяти поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева при содействии Союза писателей России.

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 1 февраля 2025 года до 30 апреля 2025 года.

Отметим, Игорь Григорьев родился в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области. Великую Отечественную войну встретил в неполные восемнадцать лет. Руководил подпольщиками в родной Плюссе, командовал группой разведки в немецком тылу, партизанил в Стругокрасненском межрайонном подпольном центре. После войны работал промысловым охотником, геологом, строителем, в июне 1954 года окончил русское отделение филологического факультета Ленинградского университета. Первые стихи Игорь Григорьева датируются 1940 годом, но публиковаться начал значительно позже. В 1956-м в газете «Псковская правда» были опубликованы три стихотворения Григорьева. С этого времени поэзия стала его основной профессией. Печатался в журналах «Звезда» и «Нева», в газетах и сборниках, занимался переводами эстонских, белорусских, латышских, азербайджанских поэтов.