Врач указала на риск аллергии во время новогоднего застолья

22:33, 28 декабря 2024, ПАИ

Врач-аллерголог Людмила Лапа в интервью «Радио 1» рассказала, что практически на любом новогоднем столе можно найти продукт, который может вызвать аллергическую реакцию.

Специалист отметила, что это может быть, например, изюм в торте или что-то другое, что организму не подходит. Всё зависит от индивидуальной реакции организма и иммунной системы человека.

Среди основных симптомов аллергии врач выделила появление сыпи и крапивницы. Если они сопровождаются зудом, необходимо обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил жителям региона об осторожности при использовании пиротехники в разрешённый период на территории Псковской области (салюты можно запускать только с 00:00 1 января до 10:00 2 января).