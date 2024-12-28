Врач указала на риск аллергии во время новогоднего застолья
Врач-аллерголог Людмила Лапа в интервью «Радио 1» рассказала, что практически на любом новогоднем столе можно найти продукт, который может вызвать аллергическую реакцию.
Специалист отметила, что это может быть, например, изюм в торте или что-то другое, что организму не подходит. Всё зависит от индивидуальной реакции организма и иммунной системы человека.
Среди основных симптомов аллергии врач выделила появление сыпи и крапивницы. Если они сопровождаются зудом, необходимо обратиться к врачу.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил жителям региона об осторожности при использовании пиротехники в разрешённый период на территории Псковской области (салюты можно запускать только с 00:00 1 января до 10:00 2 января).
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