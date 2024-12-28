Как провести предпраздничные выходные в Пскове

23:00, 28 декабря 2024, ПАИ

Как провести интересно и с пользой предпраздничные выходные в Пскове, посоветовал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Зарядиться энергией на предстоящие праздники смогут все желающие во время зарядки, которая пройдёт на стадионе «Машиностроитель» (Кузнецкая, 25) 29 декабря в 11:00.

Посетить вместе с Алисой вымышленную сказочную страну советуют родителям и детям. Представление пройдёт в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) 29 декабря в 15:30.

Псковичи и гости города также смогут принять участие в новогоднем автофлешмобе. Место встречи – парковка у памятника Александру Невскому. Мероприятие пройдёт 29 декабря в 19:00.

Посмотреть на новогодние сувениры ручной работы приглашает Псковский областной центр народного творчества (Некрасова, 10). Мероприятие пройдёт в воскресенье, 29 декабря, с 12:00 до 18:00 и в понедельник, 30 декабря, с 10:00 до 19:00.

Узнать историю и традиции празднования Рождества Христова можно во Дворе Постникова (Олега Кошевого, 2) в это воскресенье, 29 декабря, в 14:00 и 16:00.

«Всем волшебных праздничных выходных!» – пожелал Борис Елкин.