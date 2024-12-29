Эффективность отказа от еды после шести для похудения оценила диетолог

09:40, 29 декабря 2024, ПАИ

Эффективность отказа от еды после 18:00 для похудения оценила диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ имени академки Б. В. Петровского Юлия Атаманова. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Часто такой способ позволяет похудеть, но ненадолго. При таком режиме происходят срывы, и вес возвращается. Ведь часто человек не учится расслабляться и получать удовольствие без еды, может отказывать себе во встречах с друзьями и родственниками», – объяснила она и добавила, что долго соблюдать такой режим не получится.

Кроме того, отказываться от приёма пищи вечером можно в рамках интервального голодания, которое действительно приводит к снижению веса, если проблема заключалась в переедании после работы. Тем не менее из-за ограничений зачастую возникает тяга к еде, итогда происходит срыв.

Похудеть и при этом всё равно есть будет возможно только при правильно составленном рационе и дефиците калорий, отметила диетолог. При этом основные приёмы пищи можно сбалансировать с помощью нескольких перекусов в день, посоветовала специалист.