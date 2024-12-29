Жители Псковской области лишились более полумиллиона рублей из-за уловок мошенников

10:41, 29 декабря 2024, ПАИ

Жители Пскова и Бежаниц лишились более полумиллиона рублей после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили незнакомцы. Они сообщили своим собеседникам, что некие аферисты будто бы намерены незаконно оформить на них кредит. Для предотвращения этого звонившие настоятельно рекомендовали псковичам самим срочно оформить кредит, после чего полученные средства перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

Кроме того, кому-то мошенники обещали дополнительный заработок в интернете, а кому-то предложили даже получить некий приз.

Поддавшись на эти уловки, жители региона лишились более полумиллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.