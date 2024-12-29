Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жители Псковской области лишились более полумиллиона рублей из-за уловок мошенников

Жители Пскова и Бежаниц лишились более полумиллиона рублей после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жители Псковской области лишились более полумиллиона рублей из-за уловок мошенников. Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили незнакомцы. Они сообщили своим собеседникам, что некие аферисты будто бы намерены незаконно оформить на них кредит. Для предотвращения этого звонившие настоятельно рекомендовали псковичам самим срочно оформить кредит, после чего полученные средства перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

Кроме того, кому-то мошенники обещали дополнительный заработок в интернете, а кому-то предложили даже получить некий приз.

Поддавшись на эти уловки, жители региона лишились более полумиллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 декабря 2024

Жители Псковской области лишились более полумиллиона рублей из-за уловок мошенников
28 декабря 2024

Пожарные ликвидируют возгорание гаражей в Великих Луках
28 декабря 2024

31-летний мужчина пропал в Локнянском округе
28 декабря 2024

Нашёл карту и потратил деньги: пскович отправился в колонию за кражу
28 декабря 2024

Два человека пострадали при столкновении трёх автомобилей в Пскове
28 декабря 2024

Участковый составил два материала проверки по факту истории с запертыми животными в Великих Луках
28 декабря 2024

Питаются отходами: стали известны подробности о жестоком обращении с животными в Великих Луках
28 декабря 2024

У скончавшейся студентки ПсковГУ не было туберкулёза

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...