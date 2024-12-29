Ёлка главы города проходит в Пскове
Ёлка главы города проходит в Пскове накануне Нового года на площадке Городского культурного центра, передаёт корреспондент ПАИ.
Гостями праздника стали одарённые дети, с ограниченными возможностями здоровья и дети участников СВО.
Перед ними выступили артисты Городского культурного центра Пскова с постановкой «Скорый поезд Алиса – страна чудес!».
«Самое главное – это наши дети. Желаю вам счастья, чудес в новом году, чтобы все ваши мечты сбывались! После выступления у вас будут ещё и сладкие подарки. Всех с наступающим Новым годом!» – отметил глава Пскова Борис Елкин.
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