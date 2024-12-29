Любителей сладкого задержали росгвардейцы в Пскове

12:00, 29 декабря 2024, ПАИ

Подозреваемых в хищении задержали росгвардейцы в Пскове 28 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 17:00 росгвардейцы получили информацию о том, что в гипермаркете на улице Труда сработала тревожная кнопка.

В магазине сотрудники ведомства задержали 38-летнюю женщину и 29-летнего мужчину, которые украли из торгового зала конфеты общей стоимостью более 1,5 тысячи рублей.