Манипуляционные столики поступили в великолукскую больницу

12:17, 29 декабря 2024, ПАИ

Манипуляционные столики поступили в великолукский филиал Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Оборудование предназначено для размещения инструментов, материалов и оборудования, необходимых для проведения различных медицинских процедур.

Столики можно использовать в операционных залах, перевязочных кабинетах, палатах интенсивной терапии и других отделениях больницы. Они оснащены колёсами и имеют небольшой вес, что позволяет легко перемещать их по больнице. Изготовлены из высококачественных материалов, которые обеспечивают прочность и долговечность, а бортики по краям столиков исключают падение инструментов.

Оборудование направлено в гинекологическое, кардиологическое, хирургическое, приёмное отделения и травмпункт.