Владимир Путин подписал указ о повышении выплат ухаживающим за детьми-инвалидами

15:07, 29 декабря 2024, ПАИ

Указ о повышении выплат всем ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом устанавливаются выплаты 10 тыс. рублей для всех категорий неработающих или работающих неполный рабочий день граждан, чтобы ухаживать за инвалидами I группы с детства или за детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее некоторые категории таких граждан могли получать ежемесячную выплату в размере только 1,2 тысячи рублей.