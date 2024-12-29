Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опубликована новогодняя афиша музея-заповедника «Изборск»

Новогоднюю афишу опубликовал Государственный музей-заповедник «Изборск» на первые дни января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

2 января в 12:00 и 14:00 пройдёт фольклорная программа «Родная сказка», где можно будет познакомиться с традиционными псковскими сказками (место проведения – дом купца Шведова).

3 января в 12:00 псковичей и гостей региона ждут в детской интерактивной программе «Археологическая песочница». В этот же день в 14:00 пройдёт интерактивная программа «Летопись древнего города Изборска». Гости узнают об истории летописания, об упоминании Изборска в летописях и составят летописный свиток (место проведения обоих мероприятий – выставочный зал).

4 и 5 января в доме купца Анисимова пройдёт ряд мероприятий для всей семьи, приуроченных к выставке «Реальность волшебства». 4 января в 12:00 вместе с художницей Еленой Базановой можно будет научиться рисовать Чеширского кота, а в 14:00 собравшиеся будут изучать иллюстрацию к сказке на мастер-классе по книжной графике для детей.

На следующий день, 5 января, в 12:00 пройдёт мастер-класс «Рисуем акварельного кота», а на 14:00 запланирована творческая встреча с художником Еленой Базановой «Путешествие в мир «Алисы». По завершении встречи состоится викторина для самых внимательных и автограф-сессия.

В Рождественский сочельник, 6 января, в музейном кафе «Блинная» в течение всего дня будут традиционные блюда рождественской кухни. А 7 января с 00:00 до 03:00 всех ждут на праздничном рождественском богослужении в Никольском соборе.

8 января в 11:00 и 14:00 псковичей и гостей региона ждут в музейном кафе на кулинарном мастер-классе по росписи ароматной изборской коврижки.

Кроме того, с 2 по 8 января в музейной мастерской будут проходить традиционные творческие мастер-классы «Рождественская шкатулка» по созданию ёлочных игрушек из соломы, рисованию зимних пейзажей и созданию милых безделушек, которые можно подарить самым родным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 декабря 2024

Михаил Ведерников исполнил новогодние желания юных псковичей
29 декабря 2024

На 101-м году ушёл из жизни последний в Новоржевском округе ветеран
29 декабря 2024

На 99,7% выполнены нацпроекты в Псковской области в 2024 году
29 декабря 2024

Региональную кадровую программу для участников СВО разрабатывают в Псковской области
29 декабря 2024

Мемориальный парк планируется благоустроить у памятника «Шталаг 372»
29 декабря 2024

На 13:05 перенесли вылет утреннего рейса Москва – Псков
29 декабря 2024

Манипуляционные столики поступили в великолукскую больницу
29 декабря 2024

Гастрономический фестиваль «Вернём каши на столы наши» пройдёт в Порхове 25 января

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...