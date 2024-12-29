Опубликована новогодняя афиша музея-заповедника «Изборск»

15:28, 29 декабря 2024, ПАИ

Новогоднюю афишу опубликовал Государственный музей-заповедник «Изборск» на первые дни января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

2 января в 12:00 и 14:00 пройдёт фольклорная программа «Родная сказка», где можно будет познакомиться с традиционными псковскими сказками (место проведения – дом купца Шведова).

3 января в 12:00 псковичей и гостей региона ждут в детской интерактивной программе «Археологическая песочница». В этот же день в 14:00 пройдёт интерактивная программа «Летопись древнего города Изборска». Гости узнают об истории летописания, об упоминании Изборска в летописях и составят летописный свиток (место проведения обоих мероприятий – выставочный зал).

4 и 5 января в доме купца Анисимова пройдёт ряд мероприятий для всей семьи, приуроченных к выставке «Реальность волшебства». 4 января в 12:00 вместе с художницей Еленой Базановой можно будет научиться рисовать Чеширского кота, а в 14:00 собравшиеся будут изучать иллюстрацию к сказке на мастер-классе по книжной графике для детей.

На следующий день, 5 января, в 12:00 пройдёт мастер-класс «Рисуем акварельного кота», а на 14:00 запланирована творческая встреча с художником Еленой Базановой «Путешествие в мир «Алисы». По завершении встречи состоится викторина для самых внимательных и автограф-сессия.

В Рождественский сочельник, 6 января, в музейном кафе «Блинная» в течение всего дня будут традиционные блюда рождественской кухни. А 7 января с 00:00 до 03:00 всех ждут на праздничном рождественском богослужении в Никольском соборе.

8 января в 11:00 и 14:00 псковичей и гостей региона ждут в музейном кафе на кулинарном мастер-классе по росписи ароматной изборской коврижки.

Кроме того, с 2 по 8 января в музейной мастерской будут проходить традиционные творческие мастер-классы «Рождественская шкатулка» по созданию ёлочных игрушек из соломы, рисованию зимних пейзажей и созданию милых безделушек, которые можно подарить самым родным.