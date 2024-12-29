179 человек погибли при крушении самолета в Южной Корее
179 человек погибли при крушении самолета в аэропорту южнокорейского города Муан. Всего на борту находился 181 человек, двое из них выжили. сообщает агентство «Рёнхап».
Пассажирский самолет Boeing 737-800 возвращался из Бангкока. При посадке в аэропорту Муан лайнер выехал со взлетно-посадочной полосы, а затем столкнулся с ограждением и загорелся.
Пожарные потушили возгорание. По предварительной информации, причиной крушения могла стать неисправность шасси.
По данным агентства, эта катастрофа стала авиационным происшествием с самым большим количеством жертв в истории страны.
Правительство страны объявило семидневный национальный траур до 4 января включительно.
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