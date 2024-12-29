179 человек погибли при крушении самолета в Южной Корее

16:58, 29 декабря 2024, ПАИ

179 человек погибли при крушении самолета в аэропорту южнокорейского города Муан. Всего на борту находился 181 человек, двое из них выжили. сообщает агентство «Рёнхап».

Пассажирский самолет Boeing 737-800 возвращался из Бангкока. При посадке в аэропорту Муан лайнер выехал со взлетно-посадочной полосы, а затем столкнулся с ограждением и загорелся.

Пожарные потушили возгорание. По предварительной информации, причиной крушения могла стать неисправность шасси.

По данным агентства, эта катастрофа стала авиационным происшествием с самым большим количеством жертв в истории страны.

Правительство страны объявило семидневный национальный траур до 4 января включительно.