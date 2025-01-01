52-летняя женщина пропала в Великих Луках

11:31, 01 января 2025, ПАИ

52-летняя женщина пропала в Великих Луках. Об этом пишет поисковый отряд «След» в социальной сети «ВКонтакте».

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Наталья Алексеева вышла из дома на улице Маршала Жукова, 12 ориентировочно в 16:00 вчера, 31 декабря.

Она была одета в футболку тёмно-синего цвета в клетку и светло-синие джинсы.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшей, просят сообщить в полицию по номеру 02 или по номеру поискового отряда 8-911-376-7676.