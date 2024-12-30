Пожарные ликвидируют возгорание автосервиса в Великих Луках
Возгорание автосервиса произошло на улице Горицкой в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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