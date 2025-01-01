Пожарные ликвидировали возгорание котельной в Невельском муниципальном округе

12:50, 01 января 2025, ПАИ

Пожар в котельной, которая отапливает магазин и столовую Невельского райпо, произошёл в деревне Борки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Оперативно прибывшие пожарные локализовали возгорание, пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.