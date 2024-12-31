Три человека пострадали после опрокидывания автомобиля в кювет в Куньинском районе
В Куньинском районе, на повороте на деревню Караево, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира. Помощь им оказывается на месте.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>