Три человека пострадали после опрокидывания автомобиля в кювет в Куньинском районе

22:29, 31 декабря 2024, ПАИ

В Куньинском районе, на повороте на деревню Караево, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира. Помощь им оказывается на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.