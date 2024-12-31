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Происшествия

Три человека пострадали после опрокидывания автомобиля в кювет в Куньинском районе

В Куньинском районе, на повороте на деревню Караево, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира. Помощь им оказывается на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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