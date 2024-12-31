Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

11:39, 31 декабря 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

30 декабря в 8:04 произошло возгорание в подвале многоквартирного жилого дома на Рижском проспекте в Пскове. Пожарные ликвидировали очаг на площади шесть квадратных метров. Спасены два человека. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В 21:56 также произошло возгорание в здании на улице Горицкой в Великих Луках. Сгорела сажа в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.