Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
30 декабря в 8:04 произошло возгорание в подвале многоквартирного жилого дома на Рижском проспекте в Пскове. Пожарные ликвидировали очаг на площади шесть квадратных метров. Спасены два человека. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
В 21:56 также произошло возгорание в здании на улице Горицкой в Великих Луках. Сгорела сажа в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.
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