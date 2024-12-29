Победителей областной олимпиады по истории отечественных спецслужб торжественно наградили в Пскове

16:40, 29 декабря 2024, ПАИ

В Управлении Федеральной службы безопасности по Псковской области состоялась торжественная церемония награждения участников регионального этапа областной олимпиады школьников «История отечественных спецслужб». В мероприятии приняли участие представители Управления ФСБ России по Псковской области, управления образования Псковской области, участники олимпиады, а также их преподаватели и наставники. Об этом ПАИ сообщили в центре развития одаренных детей и юношества.

В региональном этапе олимпиады приняло участие 27 обучающихся 10-11 классов из 6 муниципальных образований Псковской области.

С приветственным словом к участникам олимпиады обратилась зампредседателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая. Она отметила важность проведения олимпиады и поздравила будущих победителей с заслуженной наградой.

В своём приветственном слове замдиректора ГАОУ ДО «Лидер», руководитель «Центра развития одарённых детей и юношества» Илья Васильев поблагодарил школьников и их руководителей за активное участие и проявленный интерес к теме олимпиады. «Ежегодно количество участников олимпиады растёт, и мы благодарны руководству Управления ФСБ по Псковской области за поддержку в проведении этого уникального для нашего региона события. Участие в олимпиаде позволяет ребятам не только узнать что-то новое для себя, но и, возможно, станет одной из причин, связать свою будущую профессию с государственной службой», – отметил Илья Васильев.

Доктор исторических наук Александр Седунов, обращаясь ко всем участникам олимпиады, отметил важность изучения такого аспекта как становление отечественных спецслужб, особенно в свете того, что именно на Псковщине появились предпосылки для формирования особого подразделения. «История отечественных спецслужб представляет собой важную составляющую становления российской государственности», – сказал Александр Седунов, пожелав всем участникам олимпиады достойного результата.

Замначальника Управления ФСБ России по Псковской области Анатолий Новосельцев отметил важность изучения темы становления отечественных спецслужб в современных условиях, пожелав участникам и победителям олимпиады дальнейших успехов, а также вручил заслуженные награды победителям.

Первое место в региональном этапе областной олимпиады школьников «История отечественных спецслужб» заняла Вероника Федотова из гуманитарного лицея Пскова, второго места удостоен Сергей Сморыго из школы №1 им. К.С. Заслонова города Невеля», а диплом третьей степени получила Екатерина Шарыпкина из гуманитарного лицея Пскова.

Напомним, областная олимпиада школьников «История отечественных спецслужб» проводится с 2008 года. Ежегодно участниками состязания становятся обучающиеся 10 и 11 классов образовательных учреждений Пскова и Псковской области.