Дождь и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 30 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 30 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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