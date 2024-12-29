Дождь и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 30 декабря

17:17, 29 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 30 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет низким.