Пропавшего 54-летнего мужчину продолжают разыскивать в Великих Луках

17:57, 29 декабря 2024, ПАИ

Пропавшего 54-летнего Дмитрия Старова продолжают разыскивать в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, последний раз он выходил на связь с родственниками 20 октября, находясь на набережной реки Ловать. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

На вид ему 50-54 года, ростом мужчина 165 сантиметров, худощавого телосложения.

Был одет в чёрную кепку, синий бушлат, черный свитер и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83или 02, 112.