Новая дорожная техника поступила в Гдовский район
Новогодним подарком для Гдовского района стало приобретение новой колёсной техники. Об этом сообщил глава Гдовского района Иван Мешков в своём Telegram-канале.
«При поддержке правительства Псковской области нам удалось приобрести новые технические единицы для обслуживания дорог нашего муниципалитета. Также в парке появился новый автобус для перевозки детей», – подчеркнул Иван Мешков.
-
Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова
-
Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова
-
Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова
-
Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова
Он уточнил, что новая дорожная техника начнет работать на дорогах Гдовского района сразу после регистрации и проведения технического обслуживания.
«Благодарю правительство Псковской области и лично губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова за выделенные средства на приобретение необходимой техники», – написал Иван Мешков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>