Новая дорожная техника поступила в Гдовский район

18:15, 29 декабря 2024, ПАИ

Новогодним подарком для Гдовского района стало приобретение новой колёсной техники. Об этом сообщил глава Гдовского района Иван Мешков в своём Telegram-канале.

«При поддержке правительства Псковской области нам удалось приобрести новые технические единицы для обслуживания дорог нашего муниципалитета. Также в парке появился новый автобус для перевозки детей», – подчеркнул Иван Мешков.



Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова



Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова



Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова



Фото: Telegram-канал Ивана Мешкова







Он уточнил, что новая дорожная техника начнет работать на дорогах Гдовского района сразу после регистрации и проведения технического обслуживания.

«Благодарю правительство Псковской области и лично губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова за выделенные средства на приобретение необходимой техники», – написал Иван Мешков.