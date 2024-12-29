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Общество

Псковичи рассказали о нелюбимых делах в преддверии Нового года

В подготовке к новогодним праздникам мужчин раздражает поиск подарков, а женщин – приготовление угощений. Сервис SuperJob выяснил, что именно вызывает наибольшее недовольство у людей в преддверии Нового года.

Каждый второй участник опроса (50%) испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних задач. По 8% псковичей отметили, что больше всего не любят готовить праздничные блюда и искать подарки. Закупка продуктов и общая суета вызывают напряжение у 7% респондентов. Мытье праздничной посуды и уборка не радуют 6% участников. По 4% респондентов раздражает все подряд и высокие расходы. Украшение елки также не приносит удовольствия 2% опрошенных. По 1% указали на то, что им не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и необходимость поздравлять руководство, коллег, клиентов и партнеров.

Для 35% псковичей нет никаких дел, которые бы вызывали у них раздражение в преддверии Нового года: «Это самый любимый праздник!»

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