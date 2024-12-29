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Общество

Кинолог объяснил, какие новогодние украшения могут представлять опасность для собак

Праздничные атрибуты, такие как знакомые свечи, гирлянды, ёлки, искусственный снег и фигурки из бумаги и других материалов, создают уникальную атмосферу, но могут представлять опасность для собак, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Фото: ПАИ

Владимир Голубев отметил, что новогодние украшения могут привести не только к проблемам с ЖКТ у собак, но и к серьезным отравлениям и травмам. Он рекомендовал внимательно выбирать праздничные декорации, если в доме есть питомец, и избегать висящих электрических проводов, гелиевых шариков и других украшений, содержащих токсичные вещества. Также он посоветовал минимизировать контакт собаки с ёлкой и стараться не использовать мишуру и стеклянные игрушки.

Он отметил, что пластиковые фигурки Деда Мороза, снеговика или Снегурочки, а также снежинки и подобные украшения могут представлять серьезную опасность для собак. Изделия из вспененного поливинилхлорида могут показаться питомцам идеальными для жевания, однако фталаты, придающие пластику гибкость, являются токсичными. Кинолог объяснил, что накопление этих веществ в организме животного увеличивает риск заболеваний почек, печени и может вызвать репродуктивные проблемы. Если собака проглотит разжеванную фигурку, это может привести к серьезному отравлению.

Владимир Голубев также отметил, что электрические гирлянды следует развешивать в недоступных для питомцев местах. Молодые щенки, в частности, часто любят пробовать на зуб все, что им попадается. Если собака перегрызет гирлянду, подключенную к электросети, это может привести к поражению электрическим током.

Кроме того, искусственный снег из баллончиков может быть опасен для животных. В его составе могут находиться различные парфюмерные и косметические добавки, которые могут вызвать аллергическую реакцию при контакте с кожей питомца. Также такой «снег» может выделять токсичные вещества, способные вызвать чихание и кашель, особенно у животных с заболеваниями дыхательных путей или предрасположенных к аллергиям.

Владимир Голубев также предостерег от покупки искусственного снега в виде порошка, который разбухает при добавлении воды и напоминает снежный покров. Эта декорация также может представлять опасность для собаки, если она ее проглотит.

Президент РКФ предупредил, что дождик, серпантин и любые другие украшения в виде нитей или шнурков могут быть опасны для собак. Если питомец проглотит такие предметы, это может привести к трагическим последствиям. В процессе естественной перистальтики кишечника серпантин может застрять, а дождик может повредить кишечник в местах контакта.

Владимир Голубев предупредил, что в случае, если владельцы знают о том, что их питомец проглотил дождик или серпантин, им следует немедленно обратиться в ветеринарную клинику, так как существует высокий риск развития перитонита, который может привести к гибели собаки.

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