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Михаил Ведерников исполнил мечту семилетнего Максима из Великих Лук

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту семилетнего Максима из Великих Лук в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Максим мечтал побывать в роли пилота самолёта. Как рассказала мама мальчика, в последний год он просто грезил самолётами. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

«Рад, что мне выпала возможность исполнить эту замечательную детскую мечту. Семилетний мальчик вместе с родителями, сестрой и двумя братьями побывали в салоне нескольких военных самолётов, экипажи которых рассказали об особенностях их управления», – отметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что после на специализированном лётном тренажёре Максим смог сам почувствовать себя в роли пилота и попробовать свои силы в управлении воздушным бортом.

«Уверен, что этот Новый год и подаренные эмоции Максим запомнит надолго. Желаю счастья в наступающем году. И пусть все детские мечты обязательно сбудутся», – написал Михаил Ведерников.

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