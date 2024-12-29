Михаил Ведерников исполнил мечту семилетнего Максима из Великих Лук

20:40, 29 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту семилетнего Максима из Великих Лук в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Максим мечтал побывать в роли пилота самолёта. Как рассказала мама мальчика, в последний год он просто грезил самолётами. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

«Рад, что мне выпала возможность исполнить эту замечательную детскую мечту. Семилетний мальчик вместе с родителями, сестрой и двумя братьями побывали в салоне нескольких военных самолётов, экипажи которых рассказали об особенностях их управления», – отметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что после на специализированном лётном тренажёре Максим смог сам почувствовать себя в роли пилота и попробовать свои силы в управлении воздушным бортом.

«Уверен, что этот Новый год и подаренные эмоции Максим запомнит надолго. Желаю счастья в наступающем году. И пусть все детские мечты обязательно сбудутся», – написал Михаил Ведерников.