Жителей Псковской области призывают осторожно использовать пиротехнические изделия

21:20, 29 декабря 2024, ПАИ

В связи с инцидентами, связанными с неправильной работой пиротехнических изделий, эксперты настоятельно рекомендуют обращаться с фейерверками осторожно и соблюдать необходимые меры предосторожности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Прежде всего, важно не игнорировать этап изучения инструкции. Даже если всё кажется ясным, правила использования могут различаться у разных изделий. Фейерверки следует запускать исключительно на улице, вдали от зданий, деревьев и автомобилей. Минимальная безопасная зона указана в инструкции.

При сильном ветре искры могут попасть на людей или строения. Во время запуска рекомендуется иметь под рукой ёмкость с водой или огнетушитель, чтобы быстро справиться с огнём в случае непредвиденной ситуации.

Если фейерверк не сработал, не стоит пытаться поджечь его снова. Лучше подождать 15 минут, замочить его в воде и утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Важно обращать внимание на качество пиротехнических изделий. Покупка фейерверков у частных лиц или на неофициальных рынках – это риск. Безопасность начинается с приобретения сертифицированной продукции в надёжных магазинах. Не рекомендуется изменять заводскую сборку, так как она разработана с учётом безопасности. Пиротехнику следует хранить в недоступном для детей месте и не позволять им самостоятельно запускать фейерверки.

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