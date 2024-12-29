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Общество

Жителей Псковской области призывают осторожно использовать пиротехнические изделия

В связи с инцидентами, связанными с неправильной работой пиротехнических изделий, эксперты настоятельно рекомендуют обращаться с фейерверками осторожно и соблюдать необходимые меры предосторожности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Прежде всего, важно не игнорировать этап изучения инструкции. Даже если всё кажется ясным, правила использования могут различаться у разных изделий. Фейерверки следует запускать исключительно на улице, вдали от зданий, деревьев и автомобилей. Минимальная безопасная зона указана в инструкции.

При сильном ветре искры могут попасть на людей или строения. Во время запуска рекомендуется иметь под рукой ёмкость с водой или огнетушитель, чтобы быстро справиться с огнём в случае непредвиденной ситуации.

Если фейерверк не сработал, не стоит пытаться поджечь его снова. Лучше подождать 15 минут, замочить его в воде и утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Важно обращать внимание на качество пиротехнических изделий. Покупка фейерверков у частных лиц или на неофициальных рынках – это риск. Безопасность начинается с приобретения сертифицированной продукции в надёжных магазинах. Не рекомендуется изменять заводскую сборку, так как она разработана с учётом безопасности. Пиротехнику следует хранить в недоступном для детей месте и не позволять им самостоятельно запускать фейерверки.

Отметим, что сегодня, 29 декабря, в Нижнем Новгороде произошёл несчастный случай: 13-летний мальчик на фуд-корте торгового центра «Седьмое небо» получил серьёзную травму в результате взрыва петарды прямо в ладони. Ребёнка госпитализировали: у мальчика оторвало пальцы на одной руке, пишет «Российская газета».

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