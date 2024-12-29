Новогодняя премьера с участием студентов колледжа состоялась в Родинском доме культуры

22:27, 29 декабря 2024, ПАИ

В арт-резиденции «Берег Родины» состоялась премьера новогоднего спектакля, основанного на произведении Э. Т. Амадея Гофмана «Щелкунчик», с участием студентов Псковского областного колледжа искусства. Об этом сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

«Театральный коллектив «Четвёртая стена» под руководством Александра Иванова подарил зрителям настоящую сказку о рождественских чудесах, а также о добре и зле», – отметили в комитете.

Сценарий написала выпускница колледжа Мария Михайлова.

Создание атмосферы спектакля было поддержано студентами хореографической специализации под руководством преподавателей Ирины Фёдоровой и Светланы Степановой. Костюмы для танцев разработала и сшила преподаватель классического танца Светлана Степанова.