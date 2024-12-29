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Мечту мальчика исполнила Любовь Трифонова в рамках акции «Ёлка желаний»

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова исполнила детскую мечту Ефима Рябцева в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний», пишет газета «Земля Новоржевская».

Мечту мальчика исполнила Любовь Трифонова в рамках акции «Ёлка желаний». Фото здесь и далее: Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте»

Мальчик мечтал о футбольной форме и футбольном мяче. Также Любовь Трифонова угостила Ефима новоржевским лимонадом.

«Новый год – это время волшебства и исполнения желаний и, конечно, время доброты! Именно в этот праздник каждому из нас важно чувствовать, что мы не одни, что есть те, с кем нужно поделиться своим теплом, кто ждёт в эти дни чудес. Хочется осознавать, что благодаря таким мероприятиям ещё одним счастливым ребёнком станет больше. С Новым годом, Ефим! Я верю, что ты обязательно научишься играть в футбол и мастерски забивать голы!» – написала Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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