Юрист сообщил о повышении с 1 января размера государственной пошлины за развод

23:45, 29 декабря 2024, ПАИ

С 1 января государственная пошлина за развод увеличится почти в восемь раз: теперь парам, желающим расторгнуть брак, придется платить не 650 рублей, а пять тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский, пишет РИА Новости.

Он также напомнил, что в августе был принят федеральный закон, согласно которому с 1 января 2025 года значительно вырастет размер государственной пошлины для граждан, обращающихся в суды с исками о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Законодатели рассчитывали, что данная мера побудит семейные пары рассматривать все возможные варианты досудебного урегулирования.

Юрист уточнил, что новые размеры государственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния теперь предполагают, что граждане должны заплатить пять тысяч рублей за регистрацию расторжения брака в органах ЗАГС вместо прежних 650 рублей.

Александр Хаминский считает, что увеличение госпошлин за развод почти в восемь раз не станет серьёзным препятствием для пары, поскольку супруги не воспримут это как значительное затруднение для расторжения брака.