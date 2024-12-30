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Кто сейчас лидирует в номинации «Открытие» премии «Народное признание»

Фавориты установились в некоторых номинациях Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Публикуем список тех, кто на этот момент занимает лидирующие позиции в номинации «Открытие».

Публикуем список тех, кто на этот момент занимает лидирующие позиции в номинации «Открытие». Фото: ПАИ

На первом месте пока находится лавандовая ферма «В цвету», которая открылась в этом году в деревне Подборье Пушкиногорского района. Как отмечается в заявке, её высоко оценили специалисты в области флористики из Пскова и Санкт-Петербурга. Ферма предлагает цветы для флористов и оформления праздников. Здесь также проводят экскурсии. Номинант пока собрал 1 835 голосов.

Вторую позицию занимает региональный Дом молодёжи, созданный в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи. Он стал важным центром для талантливых и инициативных молодых людей региона. Для проведения мероприятий он открылся в 2024 году, отмечается в заявке. За него пока отдали свои голоса 1 311 человек.

На третьем месте сейчас находит фитнес-студия в Дедовичах, которую открыла Наталья Петрова. Она доказала, что хобби всегда можно превратить в бизнес-идею. В этом ей помогло заключение социального контракта, говорится в заявке. За неё пока проголосовали 1 162 человека.

На четвёртой позиции – ресторанно-банный комплекс «Гельдт», открывшийся в Пскове после реставрации в 2024 году. Как говорится в заявке, «это уникальное пространство, в котором ресторан и баня сходятся воедино, объединяя искусство кулинарии, расслабления и отдыха в единое целое».

За пятое место пока активно борются несколько номинантов – ресторан «Дача Академика К.» в Пскове, гостевой дом «Кибитка на холме» и пространство купца Лапина.

Организаторы премии подчеркивают, что ситуация с количеством голосом может измениться. У номинантов и их группы поддержки есть все шансы, чтобы вырваться вперёд и завоевать первые строчки в голосовании.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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