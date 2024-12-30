Безопасной дозы нет: о вреде алкоголя для сердца напомнили псковичам

13:26, 30 декабря 2024, ПАИ

О том, как алкоголь влияет на сердечно-сосудистую систему, рассказали жителям Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии.

Злоупотребление алкоголем занимает одну из ведущих причин развития сердечно-сосудистых заболеваний, а болезни сердца и сосудов – первая причина смертности населения в России и за рубежом, отметили в учреждении.

Там добавили, что алкоголь может привести к нарушению сердечного ритма, к ухудшению течения болезни у людей с аритмией, к развитию артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца.

«Любые дозы алкоголя повышают артериальное давление, уровень триглицеридов и индекс массы тела. На этом фоне, если человеку необходима операция, врачам будет сложнее подобрать безопасную дозу наркоза, что также увеличивает риск осложнений при оперативном вмешательстве. Кроме того, нарушения работы печени при регулярном потреблении алкоголя повышают риск кровотечения при операции и после неё», – отметили в центре.

Врачи также напомнили, что не существует безопасной дозы алкоголя.