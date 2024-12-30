В Ленобласти задержали псковича, подозреваемого в краже автомобилей на почти девять миллионов рублей

15:18, 30 декабря 2024, ПАИ

Псковича, подозреваемого в серии хищений иномарок, задержали в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сообщения о кражах поступали в полицию в августе этого года. В частности, в Луге похитили автомобиль «Киа Соренто Прайм», в деревне Старополье Сланцевского района – «Киа К5», а посёлке Большой Сабск Волосовского района – «Тойоту RAV4».

Ущерб в целом составил около 8,5 млн рублей. По всем фактам возбудили уголовные дела.

В результате разыскных мероприятий было установлено, что к серии преступлений имеет отношение организованная группа. В её состав входили 38- и 46-летний жители Пскова, которые были ранее судимы.

Во время обыска полицейские нашли блоки управления, ключи и брелоки от автомобилей. Младшего участника группы задержали и заключили под стражу.